Лев о «Золотом мяче»: «Ничего не имею против Левандовского, но для меня лучший – Нойер. Он восхитителен»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, за кого голосовал бы, если бы в этом году вручали .

«Не имею ничего против Роберта Левандовского, это бомбардир топ-уровня, но для меня лучшим футболистом мира в этом году был . Что он творил во время финала восьми в Лиссабоне!

Ману может конкурировать только с самим собой. Он восхитителен и невероятен. В матче с «Лионом» он сделал два или три спасения. То, как он играет, это спокойствие и харизма. Он как будто вездесущий.

Его заслуга в победе в Лиге чемпионов очень велика. Конечно, здорово забивать по 15 голов, как Левандовски, но Мануэль был в сложной ситуации в матчах против «Лиона» и «ПСЖ». Там счет мог бы стать 0:1 или 1:1», – сказал Лев.

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