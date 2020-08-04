«Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго не более 20 млн евро. «Бавария» требует 30 млн

Переговоры между «Ливерпулем» и «Баварией» по трансферу полузащитника Тиаго Алькантары проходят непросто.
Английский клуб не готов платить за испанца более 20 млн евро. «Бавария» же не отказывается от своих прежних требований и хочет получить за игрока 30 млн евро, пишет журналист Николо Скира.
Футболист уже согласовал условия 4-летнего контракта с «красными».
Отмечается, что в «Баварии» рассматривают кандидатуру полузащитника «Интера» Марцело Брозовича в качестве потенциальной замены для Тиаго.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет потратить деньги от трансфера Джорджиньо Вейналдума в «Барселону» на покупку полузащитника «Баварии».
В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча.
Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение