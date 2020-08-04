«Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго не более 20 млн евро. «Бавария» требует 30 млн

Переговоры между и «Баварией» по трансферу полузащитника Тиаго Алькантары проходят непросто.

Английский клуб не готов платить за испанца более 20 млн евро. же не отказывается от своих прежних требований и хочет получить за игрока 30 млн евро, пишет журналист Николо Скира.

Футболист уже согласовал условия 4-летнего контракта с «красными».

Отмечается, что в «Баварии» рассматривают кандидатуру полузащитника в качестве потенциальной замены для Тиаго.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет потратить деньги от трансфера Джорджиньо Вейналдума в «Барселону» на покупку полузащитника «Баварии».

В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча.

Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение