Кузен Месси: «Если бы Лео был счастлив в «Барсе», то остался бы там. Он хочет найти новый путь»

Максимилиано Бьянкукки, кузен нападающего «Барселоны» , поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг футболиста.

«Он должен найти место, в котором будет чувствовать себя счастливым. Если бы он был счастлив в «Барселоне», то остался бы там. Он больше не чувствует себя счастливым там и хочет найти новый путь. Это его право.

Я бы хотел видеть его в команде, которая хорошо играет. Я со страстью отношусь к хорошему футболу.

Из всех предполагаемых вариантов «Манчестер Сити» был бы лучшим. Еще один – «ПСЖ», но мы должны подождать. Вне зависимости от того, куда он отправится, он будет счастлив и почувствует гармонию», – сказал Бьянкукки в интервью Deportes Cuatro.

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