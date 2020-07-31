Лингард и Перейра уйдут из «МЮ». Сульшер хочет подписать центрального защитника, вингера и форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав этим летом.

По информации The Times, специалист хочет, чтобы состав «Юнайтед» пополнили центральный защитник, правый вингер и нападающий. При этом команду, вероятно, покинут и .

Ранее стало известно, что интерес к 24-летнему бразильцу проявляют «Бенфика», испанские и итальянские клубы.

Сообщалось, что согласовал переход полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы. Он станет первым новичком команды этим летом.