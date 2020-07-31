Лингард и Перейра уйдут из «МЮ». Сульшер хочет подписать центрального защитника, вингера и форварда

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Андреас Перейра Джесси Лингард Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить состав этим летом.

По информации The Times, специалист хочет, чтобы состав «Юнайтед» пополнили центральный защитник, правый вингер и нападающий. При этом команду, вероятно, покинут Джесси Лингард и Андреас Перейра.

Ранее стало известно, что интерес к 24-летнему бразильцу проявляют «Бенфика», испанские и итальянские клубы.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал переход полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы. Он станет первым новичком команды этим летом.

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