Сын Семака: «На матч с «Локо» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения»

Илья Семак, сын главного тренера «Зенита» , рассказал о посещении выездного матча 6-го тура с (0:0).

«Сегодня произошел просто отвратительный случай на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» – «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителей̆ стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные действия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.

На сайте «Локомотива» написано, что болельщики МОГУТ быть в атрибутике своей команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует. Но некоторые болельщики смогли пройти в атрибутике.

«Локомотив», просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь и его болельщиков? Нас не сломить 💪», – написал Семак-младший.