Хавбек «Спортинга» Пальинья не хочет переходить в ЦСКА. Он ждет предложений из Англии

Полузащитник близок к уходу из клуба.

Как пишет Record.pt, у португальца есть предложения от ЦСКА и «Аль-Насра», однако у футболиста нет желания переходить в эти клубы. Он хочет дождаться других предложений, в частности, из Англии.

Ранее сообщалось, что готов заплатить за 25-летнего игрока 12 млн евро. Затем в клубе эту информацию опровергли.

В минувшем сезоне Пальинья выступал за «Брагу» на правах аренды, провел 27 матчей в португальской лиге, забил 2 гола и получил 9 желтых карточек.