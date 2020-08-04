Хавбек «Спортинга» Пальинья не хочет переходить в ЦСКА. Он ждет предложений из Англии

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Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья близок к уходу из клуба.

Как пишет Record.pt, у португальца есть предложения от ЦСКА и «Аль-Насра», однако у футболиста нет желания переходить в эти клубы. Он хочет дождаться других предложений, в частности, из Англии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за 25-летнего игрока 12 млн евро. Затем в клубе эту информацию опровергли.

В минувшем сезоне Пальинья выступал за «Брагу» на правах аренды, провел 27 матчей в португальской лиге, забил 2 гола и получил 9 желтых карточек.

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