«Барса» назначила Року тренером по физподготовке. Он работал при Райкарде и возглавлял клубы в Индии

официально назначила Альберта Року тренером по физической подготовке.

57-летний испанец вернется к работе на посту, который он ранее уже занимал. Рока был тренером по физической подготовке в «Барселоне» в 2003-2008 годах, когда команду возглавлял Франк Райкард.

Ради возвращения в Каталонию испанец отказался от работы в индийском «Хайдарабаде». В этом клубе он ранее подписал контракт в качестве главного тренера. Соглашение было рассчитано до 2022 года, однако Рока так и не провел дебютный матч у руля команды.

Ранее испанец работал главным тренером в другом индийском клубе – «Бенгалуру».

После перехода в «Барселону» Рока войдет в штаб нового главного тренера команды .

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