Валерий Газзаев: «Нельзя проверять судей на полиграфе. Так мы демонстрируем им недоверие»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр , который работал видеоассистентом на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), не прошел проверку на детекторе лжи.

«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт.

Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на ВАР, решения должны быть безошибочны, а их действия – согласованными. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы.

Повторюсь, судьям полиграф не нужен. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит, мы им верим, значит, они кристально честные», – сказал Газзаев.

Еськов не прошел тест на полиграфе после «Спартак» – «Сочи» (хотя генсек РФС говорил, что все ок). Возможно, это конец карьеры

Казарцева и Еськова проверили на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть