ЦСКА получил предложение по Бийолу от «Блэкберна», «Сампдория» интересуется Бистровичем

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА по продаже футболистов.
«ЦСКА продолжает громкую трансферную кампанию. Приезд Чидеры Эджуке из «Херенвена» – уже не секрет.
Теперь на повестке дня продажи: у ЦСКА, как бы удивительно ни звучало, некоторый перебор футболистов. Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав.
В первую очередь это Яка Бийол. Он имеет официальное предложение из «Блэкберна» – его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА.
Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Кристияна Бистровича. Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций – «Сампдория», правда, там пока лишь обозначен интерес. Бистрович – в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии.
Виктор Гончаренко уже говорил, что помимо прочих позиций хочет укрепить опорную зону. Поиски и переговоры по опорнику продолжатся, только если ЦСКА избавится от легионеров, которые сейчас команде не нужны.
С учетом приезда Эджуке и присутствуем в заявке Бийола и Бистровича у ЦСКА полный комплект по легионерам – 8 человек», – написал Арустамян в телеграм-канале.