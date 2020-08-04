ЦСКА получил предложение по Бийолу от «Блэкберна», «Сампдория» интересуется Бистровичем

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА по продаже футболистов.

«ЦСКА продолжает громкую трансферную кампанию. Приезд Чидеры Эджуке из «Херенвена» – уже не секрет.

Теперь на повестке дня продажи: у , как бы удивительно ни звучало, некоторый перебор футболистов. Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав.

В первую очередь это . Он имеет официальное предложение из – его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА.

Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у . Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций – , правда, там пока лишь обозначен интерес. Бистрович – в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии.

Виктор Гончаренко уже говорил, что помимо прочих позиций хочет укрепить опорную зону. Поиски и переговоры по опорнику продолжатся, только если ЦСКА избавится от легионеров, которые сейчас команде не нужны.

С учетом приезда Эджуке и присутствуем в заявке Бийола и Бистровича у ЦСКА полный комплект по легионерам – 8 человек», – написал Арустамян в телеграм-канале.