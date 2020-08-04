Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о возможном уходе капитана команды .

«Предпочел бы, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем за 700 миллионов евро.

Здесь решает клуб, а не игрок. Я очень люблю Месси, но «Барселону» я люблю больше. Кто хочет купить его – платите отступные.

Понимаю давление от его окружения, но если бы я был президентом, я бы не уступил ни одного евро. Если Месси уйдет меньше чем за сумму отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии».

Я предпочел бы, чтобы он ушел следующим летом свободным агентом, чем сейчас даже за 699 миллионов. Нельзя уступать ни евро», – сказал Гаспар.

Месси уходит из «Барселоны». Сейчас все серьезно