Куман сообщил Бускетсу, что ему не гарантировано место в основе

Новый главный тренер «Барселоны» провел встречу с полузащитником .

Специалист сообщил испанцу, что рассчитывает на то, что он останется в клубе.

При этом Куман уточнил, что Бускетсу не гарантировано место в основном составе, за которое ему придется бороться с Френки де Йонгом, сообщает Marca.

Встреча прошла на тренировочной базе «Барсы» и длилась примерно полчаса.

В прошлом сезоне 32-летний Бускетс 29 раз вышел в стартовом составе и четыре раза – на замену.

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