Левандовски выложил фото с кубком ЛЧ в кровати: «Сегодня проснулся так»

победила в , обыграв «ПСЖ» (1:0) в финале турнира.

Форвард Роберт Левандовски опубликовал фотографию, на которой он изображен с кубком Лиги чемпионов в кровати.

«Сегодня проснулся так 😂🏆» – написал футболист.

Твиттер-аккаунт мюнхенцев также опубликовал эту фотографию Левандовского.

«Итак... О прошлой ночи 👀» – сказано в сообщении «Баварии».

Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2019/20, впервые выиграв турнир. Он стал первым игроком в истории, которому удалось сделать требл и стать лучшим бомбардиром в каждом из выигранных турниров.

Лучший форвард мира счастлив: Левандовски забил 55 за сезон, взял третий трофей за лето – и теперь заразительно празднует