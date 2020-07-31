Мюллер о финале ЛЧ: «Это был не лучший наш матч. Нам повезло, у нас в воротах Нойер»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался после победы в финале над (1:0).

«Удача точно была на нашей стороне, в наших воротах – . Это был не лучший наш матч. И я счастлив, что смог еще раз показать, что меня рано списывать со счетов», – сказал Мюллер.

30-летний немец – один из пяти футболистов «Баварии», выигравших второй требл в составе команды.

Сейчас лучшее время признаться: я просто обожаю Томаса Мюллера

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