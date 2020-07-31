148 фанатов «ПСЖ» задержаны из-за погромов в Париже после финала ЛЧ. Полиция применяла дубинки

Фанаты устроили беспорядки в Париже после поражения команды в финале от «Баварии» (0:1).

Более 5 тысяч человек собрались около стадиона «Парк де Пренс», чтобы поболеть за команду. Они жгли файеры. После матча там вспыхнуло несколько потасовок – болельщики вступили в драку с полицейскими.

Затем фанаты устроили погромы на Елисейских полях: там были подожжены несколько машин, разгромлены магазины и разбиты окна. По сообщениям полиции, по итогам беспорядков задержали 148 человек.

Кроме того, полицейские выписали 404 штрафа за отсутствие масок.

Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки.