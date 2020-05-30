Фигу о Месси в «Реале»: «Мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад»

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» высказался о форварде .

– Видите такой вариант развития событий: Месси поступает в стиле Фигу и переходит в «Реал»?!

– Ни один клуб не сможет заплатить отступные за Месси в этом году. На трансферном рынке сейчас мало что происходит.

Думаю, любому клубу очень сложно или даже невозможно платить Месси по контракту.

Полагаю, мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад, – сказал португалец.

Фигу в 2000-м году перешел из «Барселоны» в «Реал».

Фигу в 2000-м не хотел в «Реал», но Перес перехитрил его

Полный детокс «Барсы»: казним Бартомеу (и Месси), назначаем тренера (хотим Хави, но будет Куман)