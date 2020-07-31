Суарес о 2:8 с «Баварией»: «Все пошло не так. «Барса» была потрясена и не знала, как все исправить»

Нападающий «Барселоны» поделился мыслями о разгроме от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала .

– Есть ли у вас понимание, что произошло в матче с «Баварией»?

– Это был один из тех дней, когда все идет не так. Мы были потрясены и не знали, как все исправить. Это не оправдание, но год был очень странным, и повлиял новый формат, конечно.

«Бавария» адаптировалась и намного лучше настроилась на необычный матч. Возможно, у нас были некоторые сомнения, и «Бавария» все четко поняла.

– Дело было в «Баварии»?

– Они очень хороши, очень сильны. Мы никогда не узнаем, что бы случилось в двухматчевом противостоянии. Наверное, бы нас выбила, не знаю. Но это правда, что на «Камп Ноу» мы играем лучше, и выездные игры даются нам немного сложнее, – высказался уругваец.