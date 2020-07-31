Виктор Гончаренко: «60-70 минут хорошо смотрелись. Будем приближаться к «Зениту», чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о матче 3-го тура с «Зенитом» (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Количественно мы хорошо укомплектованы в атаке. Ждем, что быстрее адаптируется Гайч. Не хватает еще подвижности: давно не тренировался, без режима. Пока адаптируется к команде, думаю, улучшим игру. Трансферы? Окно открыто, близки к приобретениям. Посмотрим, в ближайшие дни-недели может получить усиление в полузащиту и защиту.

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На протяжении 60-70 минут игры хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаке. «Зенит» – опытная команда, много мячей подобрали. Держали нас под давлением. Если бы чуть посмелее были в начале атаки, может, в целом получше бы наша игра в атаке выглядела. Структурно смотрелись довольно неплохо. Думаю, проводя изменения, будем приближаться к «Зениту» – чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше.

– Почему вместо Гайча выпустили в атаку Тикнизяна, а не форвардов Шкурина и Сигурдссона?

– Планировали, чтобы высокорослый нападающий заменил высокорослого. И Кучаев, и Влашич просили замены. Это внесло корректировали. А так планировали вместо Адольфо выход Шкурина.

– Вам пришлось создавать новую команду. Сейчас много молодых. Когда было сложнее – в начале пути или сейчас?

– С опытной командой, конечно, проще работать и добиваться результата. Достаточно четко понимают, как против какого соперника действовать дома или на выезде. Потому и заняли второе место с прошлым вариантом ЦСКА.

Сейчас большой оптимизм. Много сильных игроков и еще будет, наверное. Команда в состоянии роста. Будем делать все возможное, чтобы усилить команду на рынке и верно использовать имеющийся ресурс. Возможно, нынешнее построение лучше для тренера: видеть, как игроки растут и с каким энтузиазмом рвутся в игру.

– Нет ли ощущения, что перед вторым голом «Зенита» был фол на Влашиче?

– Фол и правда был в штрафной. Но свисток не последовал, – отметил тренер.

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