Малком перед ЦСКА: «Хочу оформить еще один дубль»

Полузащитник «Зенита» высказался перед матчем с ЦСКА.

– победил в Ростове, вы играли едва ли не активнее всех, чаще других били по воротам. Была какая-то особая установка от тренера?

— Да, меня просили наносить больше ударов. Но если вижу свободного партнера, сразу хочу отдать передачу. Это нормально — раз у него лучше позиция, ему и бить. Потому что я не бью по воротам только ради того, чтобы ударить. Если делаю это, значит, внутри уверен, что в этот момент могу поразить ворота. Знаю, что мне нужно бить еще чаще, чтобы забивать больше — так и буду делать.

— Показалось, что у вас было больше свободы, так как не играл Дзюба. Как изменилась тактика команды и ваша роль без Артема?

— Поскольку в атаке у нас действовали два быстрых игрока, а Дриусси занял место Дзюбы, то впереди прибавилось движения, защитникам приходилось реагировать на резкие смещения нападающих. Потому у меня и оказывалось больше свободного пространства для удара.

Но когда Дзюба на поле, мне легко и комфортно комбинировать с ним, потому что это очень умный футболист.

— Следующий матч — с ЦСКА, в ворота которого вы оформили свой первый дубль в России. Ожидаете, что сейчас все получится так же легко?

— Во-первых, та игра вовсе не стала простой, а во-вторых, в футболе не бывает ничего легкого. Конечно, я хочу оформить в среду еще один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой, и мы победим — буду счастлив. Это самое важное.

Ведь ЦСКА — прямой конкурент, у команды те же шесть очков, что и у нас. А чтобы взять еще одно золото, необходимо побеждать клубы из верхней части таблицы, – сказал бразилец.

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени.