Слуцкий о 2:3 с «Сочи»: «Обидное поражение. Одно очко за 3 тура – меньше, чем мы ожидали»

Главный тренер «Рубина» ответил на вопросы после поражения от (2:3) в рамках 3-го тура .

– Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью.

– С чем связываете два этих гола в концовке? Потеря концентрации, невезение, рано уверовали в победу?

– Просто плохо сработали на обоих стандартах.

– Во втором тайме после второго гола что-то обсуждали с резервным арбитром. Вы с чем-то не согласны были?

– Нет, если я что-то обсуждаю, это не значит, что я с чем-то не согласен.

– Несмотря на поражение, вы довольны игрой команды сегодня?

– Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно.

– Если говорить в целом о старте сезона, три тура, одно очко. Это провал?

– Это одно очко, это меньше, чем мы ожидали.

– Довольны ли вы комплектацией команды? Теми футболистами, которые есть?

– Да.

– Стоит ли еще ожидать трансферов?

– Трансферное окно пока открыто, всегда все стоит ожидать.

– Деспотович не готов играть с первых минут или он не выходит на поле в старте по другой причине?

– Не готов.

– Как можете прокомментировать то, что форварды так и не могут забить с игры, хотя моменты есть?

– Так и прокомментирую: моменты есть, забить пока не могут.

– Все три гола были забиты вам со стандартов. Вы видите какую-то недоработку в этом? Или это стечение обстоятельств?

– Мы в прошлом году были единственной командой в Премьер-лиге, которая не пропустили ни одного мяча после угловых ударов. Сегодня мы пропускаем три мяча со стандартов, сложно достаточно сейчас это комментировать. Объяснение этому я пока не могу найти, – сказал Слуцкий.

Дюпин приземлился на ногу Мевле и пошел извиняться, а через секунду получил от него гол. Джентльмен года?