Совет директоров «Барсы» завершен. Вскоре клуб объявит об отставке Сетьена и о дате президентских выборов

Завершилось заседание совета директоров «Барселоны».

Собрание продолжалось почти 5 часов. На нем было принято решение отправить главного тренера команды в отставку.

Вскоре «Барса» объявит об увольнении Сетьена, также будет названа дата следующих выборов президента клуба.

В то же время состоялась встреча Сетьена и спортивного директора «Барсы» . Mundo Deportivo сообщает, что эта встреча не была организована для уведомления тренера об увольнении. Клуб намерен объявить об уходе специалиста официально.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» решило назначить главным тренером Роналда Кумана.