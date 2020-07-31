Совет директоров «Барсы» завершен. Вскоре клуб объявит об отставке Сетьена и о дате президентских выборов

Завершилось заседание совета директоров «Барселоны».
Собрание продолжалось почти 5 часов. На нем было принято решение отправить главного тренера команды Кике Сетьена в отставку.
Вскоре «Барса» объявит об увольнении Сетьена, также будет названа дата следующих выборов президента клуба.
В то же время состоялась встреча Сетьена и спортивного директора «Барсы» Эрика Абидаля. Mundo Deportivo сообщает, что эта встреча не была организована для уведомления тренера об увольнении. Клуб намерен объявить об уходе специалиста официально.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» решило назначить главным тренером Роналда Кумана.
🚨📸 TENEMOS LA FOTO DEL DIA. Eric Abidal y Quique Setién comiendo ahora mismo en un restaurante de Barcelona. Mientras, la Junta Directiva reunida en el Camp Nou. La continuidad del técnico encima de la mesa pic.twitter.com/Uwy7hHOHQL— Marc Marbà Prats (@marcmarba) August 17, 2020