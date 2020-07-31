Уоддл о вылете «Сити» из ЛЧ: «Гвардиола должен сказать: «Я ошибся». Он почему-то решил сыграть не так, как обычно»

Экс-полузащитник сборной Англии Крис Уоддл высказался о поражении от «Лиона» (1:3) в четвертьфинале .

«Сити» не хватало креатива, нужно было атаковать большими силами, чаще тревожить оборону .

Не хватало Давида Сильвы с его умением играть между линиями. Также сегодня пригодился бы Фоден. Гвардиола должен поднять руки вверх и сказать: «Я ошибся».

У «Сити» было так много талантливых игроков на скамейке, и когда стали известны составы, то «Лион» наверняка подумал: «Они проявили к нам большое уважение».

Сегодня Пеп почему-то решил сыграть не так, как обычно», – сказал Уоддл.

Этим промахом Стерлинг сам похоронил «Сити»: пульнул выше по пустым, а сразу следом «Лион» забил третий