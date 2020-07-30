Роналду воодушевлен тем, что Пирло возглавил «Ювентус»

Теги Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду воодушевлен назначением Андреа Пирло на пост главного тренера клуба.

Сообщается, что португалец – один из тех игроков команды, кто наиболее восторженно отреагировал на приход 41-летнего специалиста.

Футболист высоко оценил решение руководства «Ювентуса» пригласить на этот пост столь титулованного человека, пишет Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация о том, что 35-летний форвард может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ».

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