Бернарду Силва: «Жаль фанатов «Ливерпуля», приходящих на страницу игрока «Сити». Радуйтесь своим титулам или попробуйте найти партнера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил фанатам «Ливерпуля», подводя итоги сезона после вылета из Лиги чемпионов.
«Сезон-2019/20 завершился для нас большим разочарованием. Обращаюсь к нашим фанатам – простите за этот неудачный сезон. Единственное, что мы можем пообещать, – в следующем сезоне мы будем бороться, чтобы добиться большего и снова начать побеждать для вас! 🔵🔵
А фанатов «Ливерпуля», которым нечего делать, кроме как приходить на страницу игрока «Ман Сити», мне тоже жаль, но по другим причинам. 😂 Просто жалко...
Радуйтесь своим титулам или попробуйте найти партнера, выпейте пива с другом, почитайте книгу... 🤦♂️ Столько вариантов! 😅» – написал португалец в твиттере.