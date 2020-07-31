Бернарду Силва: «Жаль фанатов «Ливерпуля», приходящих на страницу игрока «Сити». Радуйтесь своим титулам или попробуйте найти партнера»

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил фанатам , подводя итоги сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«Сезон-2019/20 завершился для нас большим разочарованием. Обращаюсь к нашим фанатам – простите за этот неудачный сезон. Единственное, что мы можем пообещать, – в следующем сезоне мы будем бороться, чтобы добиться большего и снова начать побеждать для вас! 🔵🔵

А фанатов «Ливерпуля», которым нечего делать, кроме как приходить на страницу игрока , мне тоже жаль, но по другим причинам. 😂 Просто жалко...

Радуйтесь своим титулам или попробуйте найти партнера, выпейте пива с другом, почитайте книгу... 🤦‍♂️ Столько вариантов! 😅» – написал португалец в твиттере.