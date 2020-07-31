Боатенг о 8:2 с «Барсой»: «Такое случается не каждый день. Теперь мы жаждем выйти в финал»

Защитник «Баварии» высказался о выступлении команды в чемпионов.

Об атмосфере в команде

«Атмосфера в раздевалке очень хорошая. Можно видеть, что мы как семья, и на поле это тоже проявляется. Мы все заодно».

Об Альфонсо Дэвисе

«Такого молодого таланта видишь нечасто. Я рад за него, потому что он очень приземленный и приятный парень за пределами поля».

О цели в ЛЧ после победы над «Барселоной» (8:2)

«Мы понимаем, что такие результаты случаются не каждый день. Мы в полуфинале, и теперь мы жаждем выйти в финал», – сказал Боатенг.

В 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с «Лионом».