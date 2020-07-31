Карл-Хайнц Румменигге: «Ждал, что «Бавария» будет праздновать великую победу над «Барсой», но игроки вели себя очень тихо»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал реакцию игроков на победу в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Барселоной» (8:2).
«Я зашел в раздевалку, ожидая, что парни будут праздновать эту великую победу. Но я увидел очень спокойных, сосредоточенных игроков, готовых к следующему матчу.
Наши футболисты [во время карантина] тренировались дома, когда не было возможности работать на поле. Когда Бундеслига и Лига чемпионов возобновились, они показали, что хотят играть в футбол.
Флик изменил ход нашего сезона. Должен признать, мы удивлены тем, как здорово он справился», – сказал Румменигге Sky Sport Italia.