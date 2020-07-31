Газизов о плотном календаре РПЛ: «Так и надо. Вся Европа так играет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о плотном календаре нынешнего сезона РПЛ.
– Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.
– Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?
– Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально, – сказал Газизов «РБ-Спорт».
Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля, а новый начался 8 августа.