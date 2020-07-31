Газизов о плотном календаре РПЛ: «Так и надо. Вся Европа так играет»

Генеральный директор поделился мнением о плотном календаре нынешнего сезона РПЛ.

– Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.

– Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?

– Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально, – сказал Газизов «РБ-Спорт».

Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон завершился 22 июля, а новый начался 8 августа.