Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о 2:8 от «Баварии»: «Унижение. Не нужно продлевать агонию, Бартомеу – в отставку»

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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт призвал Жозеп Бартомеу уйти в оставку после поражение от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

«Слишком много лет печали и стыда. Но вчерашнее можно назвать только одним словом – унижение. Не нужно продлевать агонию и тратить драгоценное время впустую.

Бартомеу – в отставку, нужно организовать выборы президента как можно скорее. Вместе мы восстановим клуб и вернем надежду «Барсе»!» – написал в твиттере Фонт.

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