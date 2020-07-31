Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о 2:8 от «Баварии»: «Унижение. Не нужно продлевать агонию, Бартомеу – в отставку»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт призвал уйти в оставку после поражение от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

«Слишком много лет печали и стыда. Но вчерашнее можно назвать только одним словом – унижение. Не нужно продлевать агонию и тратить драгоценное время впустую.

Бартомеу – в отставку, нужно организовать выборы президента как можно скорее. Вместе мы восстановим клуб и вернем надежду «Барсе»!» – написал в твиттере Фонт.

Бартомеу не намерен уходить в отставку после 2:8 от «Баварии»