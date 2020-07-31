Филиппе Коутиньо: «Играть против «Барсы» было необычно, но у меня контракт с «Баварией»

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Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», высказался после матча команд в Лиге чемпионов (8:2).

«Я восстановился от травмы и долго не играл. Я упорно работал, чтобы прийти в форму. Это был важный матч. Я доволен.

Играть против «Барсы» было необычно, но у меня есть действующий контракт с «Баварией». Я сосредоточен на Лиге чемпионов», – сказал игрок, забивший два мяча во вчерашней игре.

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