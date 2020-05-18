«Интер» попытается подписать Месси в 2021 году (Sport Mediaset)

«Интер» сохраняет интерес к капитану «Барселоны» , сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, итальянский клуб может предпринять попытку подписать форварда в 2021 году.

В понимают, какой имиджевый интерес к клубу пробудил бы этот трансфер – переход Месси привлек бы рекламные контракты и спонсоров.

Поэтому в клубе готовы предложить аргентинцу финансовые условия, схожие с теми, что у него сейчас в «Барселоне» – он зарабатывает примерно 50 млн евро в год.

К тому же отец Месси переносит весь свой бизнес в Милан и уже приобрел дом в этом городе. Однако переезд отца Месси никак не связан с возможным трансфером Лео в «Интер». Хорхе Месси решился на такой шаг из-за налогового законодательства Испании.

Также «Интер» планирует воспользоваться неудовлетворенностью Месси положением дел в «Барселоне». Всем известно, что аргентинец верен клубу, однако он устал от постоянных проблем в «Барсе».

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 33 матча в , забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.