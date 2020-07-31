Фердинанд о Месси в «Барсе»: «Захочет ли он остаться, учитывая результаты и игру команды? Есть ли у него время ждать?»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о будущем 33-летнего форварда в «Барселоне», которая проиграла «Баварии» (2:8) в четвертьфинале чемпионов.

«О чем будет думать Месси сегодня по дороге домой? Захочет ли он провести остаток карьеры в этой же футболке, учитывая результаты и игру команды по сравнению с другими европейскими клубами? Есть ли у него время сидеть и ждать?

Карьера футболиста проходит мимолетно, но сможет ли он в ближайшие два года делать разницу в матчах так же, как сейчас? И вообще захочет ли он делать это, не участвуя в борьбе за большие трофеи?» – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

На Месси больно смотреть. Он не помог голами и ассистами, во взгляде – безысходность