Юлиан Нагельсманн: «Мы создали больше «Атлетико». С «ПСЖ» сложно, но у нас будет план»

Главный тренер прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 1/4 финала иги чемпионов.

«Мы не создавали много моментов в первом тайме, но очень хорошо защищались.

Против не получается создать много моментов в последней трети. У «Атлетико» было не так много моментов, а мы создали больше.

Нормально, что когда выходишь в следующий раунд, тебе захочется большего. Сегодня мы счастливы, завтра сосредоточимся на «ПСЖ».

Предстоит еще одна сложная игра, но у нас будет план», – сказал немецкий тренер.