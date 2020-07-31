Юлиан Нагельсманн: «Мы создали больше «Атлетико». С «ПСЖ» сложно, но у нас будет план»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы не создавали много моментов в первом тайме, но очень хорошо защищались.
Против «Атлетико» не получается создать много моментов в последней трети. У «Атлетико» было не так много моментов, а мы создали больше.
Нормально, что когда выходишь в следующий раунд, тебе захочется большего. Сегодня мы счастливы, завтра сосредоточимся на «ПСЖ».
Предстоит еще одна сложная игра, но у нас будет план», – сказал немецкий тренер.