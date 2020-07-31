Артуро Видаль: «Левандовски – изумительный игрок, но Месси с другой планеты»

Полузащитник «Барселоны» перед матчем 1/4 финала иги чемпионов с «Баварией» сравнил Роберта Левандовского и .

«Левандовски изумителен, неутомим и очень опасен. Я видел, как он рос и тренировался. Будет очень трудно играть против него.

Очень сложно сравнивать его с Лео, потому что Месси с другой планеты», – сказал Видаль.

«Барселона» и «Бавария» сыграют завтра, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Левандовски добил «Челси»: 2 гола и 2 ассиста. Его статистика в этом сезоне – больше, чем космос