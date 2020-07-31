Кике Сетьен: «Левандовски – отличный футболист, но он не на уровне Месси»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поделился мнением о форварде Роберте Левандовском.

«Он отличный футболист, но я считаю, что он не находится на одном уровне с Лео Месси. Думаю, это понятно.

Да, он действительно проводит отличный отрезок, ему очень хорошо помогают многие партнеры по команде.

Он хорош, но Лео тоже. Мы видели это против «Наполи». Хорошо, что эти футболисты играют, и мы можем ими наслаждаться», – сказал Сетьен.

«Барселона» и «Бавария» сыграют завтра, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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