Гильерме о падении Игнатьева: «Я играл по мячу, он меня ударил. Это не пенальти»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал спорный эпизод, произошедший в первом тайме матча 1-го тура против (2:0, второй тайм).

Форвард «Рубина» выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот голкипером железнодорожников. Главный арбитр не стал назначать 11-метровый удар. В ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч.

«Я играл по мячу, он меня ударил. Мое мнение – это не пенальти», – сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер».

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