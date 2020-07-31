Гильерме о падении Игнатьева: «Я играл по мячу, он меня ударил. Это не пенальти»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал спорный эпизод, произошедший в первом тайме матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0, второй тайм).
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот голкипером железнодорожников. Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать 11-метровый удар. В ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч.
«Я играл по мячу, он меня ударил. Мое мнение – это не пенальти», – сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер».
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«Рубин» выложил видео падения Игнатьева в штрафной «Локо»: «🧐🧐🧐»
🧐🧐🧐 pic.twitter.com/oQqGH33hZx— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020