«Реал» досрочно вернет Эдегора из аренды в «Сосьедаде». Зидан впечатлен его игрой

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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, вероятно, проведет следующий сезон в составе «сливочных».

Мадридский клуб решил досрочно вернуть норвежца из двухлетней аренды в «Реал Сосьедад», сообщает As.

О прекращении аренды попросил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который остался впечатлен выступлениями 21-летнего игрока.

Сам Эдегор изначально хотел остаться в аренде еще на один сезон, но после беседы с Зиданом поменял свое мнение, так как специалист заверил его, что Эдегор готов бороться за место в составе «Реала».

В 31 матче прошлого сезона Ла Лиги Эдегор забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

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