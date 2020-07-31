«Реал» досрочно вернет Эдегора из аренды в «Сосьедаде». Зидан впечатлен его игрой

Полузащитник «Реала» , вероятно, проведет следующий сезон в составе «сливочных».

Мадридский клуб решил досрочно вернуть норвежца из двухлетней аренды в , сообщает As.

О прекращении аренды попросил главный тренер «Реала» , который остался впечатлен выступлениями 21-летнего игрока.

Сам Эдегор изначально хотел остаться в аренде еще на один сезон, но после беседы с Зиданом поменял свое мнение, так как специалист заверил его, что Эдегор готов бороться за место в составе «Реала».

В 31 матче прошлого сезона Ла Лиги Эдегор забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.