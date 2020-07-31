Джордже Деспотович: «Дзюба реально лучший. «Зенит» с ним будет доминировать в РПЛ еще пару лет»

Нападающий Джордже Деспотович высоко отозвался об игре форварда «Зенита» .

«Мало кто задумывается над тем, что – это очень тяжелая лига. В российском чемпионате очень хорошо играют в защите. Поэтому и забивается не так много голов. Для нападающих выступать в РПЛ и забивать пачками очень тяжело. И если ты много забиваешь в России, тогда ты действительно игрок топ-уровня.

Сложнее всего мне было играть против и Ярослава Ракицкого – это мастера, и против них действительно тяжело действовать. Но у меня же большой рост и во мне много килограммов, поэтому я создаю проблемы для защитников.

Артема Дзюбу многие признали лучшим игроком прошедшего сезона. По-моему, он реально лучший – тут без вариантов. Дзюба определяет игру «Зенита». Даже если у команды что-то не получается, стоит нагрузить мяч на него и он что-то сделает: забьет или отдаст голевую передачу, протолкнет, сделает скидку. Как игрок Дзюба мне очень нравится.

Думаю, «Зенит» с ним будет еще пару лет доминировать в РПЛ. У них хорошая команда, состав только усиливается. Через пару лет, когда лидеры команды будут на сходе, возможно, что-то и поменяется. Но пока так и будет выступать с большим отрывом», – поделился мнением Деспотович.