Адольфо Гайч: «Брошу вызов Дзюбе и всем остальным. Буду бороться за звание лучшего бомбардира»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч заявил о намерении побороться за звание лучшего бомбардира в нынешнем сезоне.

– Кого из форвардов чемпионата России вы знаете?

– Дзюбу, Понсе, Дриусси.

– Уместно ли вас сравнивать с Дзюбой?

– Мне нравится, как он играет. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но все-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся.

– Чем?

– Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе.

– Дзюба наряду с Азмуном лучший бомбардир чемпионата. Готовы бросить ему вызов и почувствовать в снайперской гонке уже в этом сезоне?

– Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России, – сказал Гайч.