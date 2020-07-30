РФС подтвердил, что судьи Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе

Арбитры Василий Казарцев и , работавшие на игре 1-го тура «Спартак» – (2:2), пройдут проверку на полиграфе.

Об этом сообщили в службе коммуникаций . Дата проверки будет сообщена позднее.

Казарцев был главным арбитром в прошедшем матче. Ранее стало известно, что он отстранен от работы.

В отношении Еськова, отвечавшего за ВАР, будет проведено разбирательство.

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