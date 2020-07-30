РФС подтвердил, что судьи Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Еськов Василий Казарцев Р-Спорт Сочи Футбол

Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на игре 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Дата проверки будет сообщена позднее.

Казарцев был главным арбитром в прошедшем матче. Ранее стало известно, что он отстранен от работы.

В отношении Еськова, отвечавшего за ВАР, будет проведено разбирательство.

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