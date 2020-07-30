Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание владельца клуба , который после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), выражая недовольство судейством, заявил, что снимет команду с чемпионата.

«Федун – человек слова, сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства.

К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», – сказал Широков.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством