Широков о снятии «Спартака» с РПЛ: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

Теги Спартак Роман Широков Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание владельца клуба Леонида Федуна, который после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), выражая недовольство судейством, заявил, что снимет команду с чемпионата.

«Федун – человек слова, сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства.

К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», – сказал Широков.

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«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

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10625 голосов
Не снимался бы. Добивался бы реформ
48%
Шамиль Газизов
Не снимался бы, но и не рассчитывал бы на реформы. Отстранения судей достаточно
11%
Доменико Тедеско
Снимался бы, достало, уже ничего не поменять
41%
Леонид Федун

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