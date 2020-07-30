Левандовски перед 1/4 ЛЧ: «Барса» всегда опасна. «Бавария» должна показать свои качества»

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» после победы над «Челси» (4:1) в ответном матче 1/8 финала.

«Самое главное, что мы хорошо атаковали и получали удовольствие от игры. Мы знали, что должны сразу войти в свой ритм, и нам это очень хорошо удалось. Это было важно, в том числе для дальнейшего выступления в турнире.

Мы должны хорошо играть как одна команда. «Барселона» всегда опасна. Мы должны показать свои качества», – сказал Левандовски.

Матч «Барселона»«Бавария» пройдет 14 августа в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш».

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