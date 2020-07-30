Кокорин об иностранцах в «Спартаке»: «Говорю с ними по-английски. Им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Георгий Джикия Роман Зобнин Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об общении с партнерами по команде.

– Кроме Соболева, с кем еще общаетесь в «Спартаке»?

– Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикию по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика.

– Как у вас с английским?

– Хороший! Все понимаю, могу с ребятами объясниться, спросить что-то не о футболе – например, про любимые места в Европе или о последних новостях. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный, – значит, все хорошо! – сказал Кокорин.

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