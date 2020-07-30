Фрэнк Лэмпард: «Челси» вернется. Тяжело говорить после поражения 1:4»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:4).
По сумме двух игр лондонцы проиграли 1:7 и покинули турнир.
«Для нас противостоять «Баварии» и их опыту в Лиге чемпионов – хорошая тренировка. Многие наши игроки проводят дебютные сезоны. Я вижу направление, в котором хочу, чтобы мы двигались. Я знаю, что мы вернемся.
Они выступили хорошо. Трудно говорить после поражения со счетом 1:4, неприятно, но мы все же вернулись в игру, пропустив два быстрых гола.
Сравнивая наши выступления в Лиге чемпионов с их, я увидел много хорошего в команде, но и кое-что плохое, чтобы проскальзывало в этом сезоне. У нас были отдельные ошибки, благодаря которым соперник забивал. На таком уровне подобное прикончит вас.
Работа продолжается. Это не норма для «Челси». Мы практически потеряли лучшего игрока лиги в лице Эдена Азара. Люди обычно не одобряют четвертое место «Челси», мы хотим большего, но ощущение такое, что мы достигли кое-чего с командой.
Теперь пора подумать, что мы можем улучшить», – сказал Лэмпард.