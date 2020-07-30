Фрэнк Лэмпард: «Челси» вернется. Тяжело говорить после поражения 1:4»

Главный тренер «Челси» подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:4).

По сумме двух игр лондонцы проиграли 1:7 и покинули турнир.

«Для нас противостоять «Баварии» и их опыту в е чемпионов – хорошая тренировка. Многие наши игроки проводят дебютные сезоны. Я вижу направление, в котором хочу, чтобы мы двигались. Я знаю, что мы вернемся.

Они выступили хорошо. Трудно говорить после поражения со счетом 1:4, неприятно, но мы все же вернулись в игру, пропустив два быстрых гола.

Сравнивая наши выступления в Лиге чемпионов с их, я увидел много хорошего в команде, но и кое-что плохое, чтобы проскальзывало в этом сезоне. У нас были отдельные ошибки, благодаря которым соперник забивал. На таком уровне подобное прикончит вас.

Работа продолжается. Это не норма для «Челси». Мы практически потеряли лучшего игрока лиги в лице Эдена Азара. Люди обычно не одобряют четвертое место , мы хотим большего, но ощущение такое, что мы достигли кое-чего с командой.

Теперь пора подумать, что мы можем улучшить», – сказал Лэмпард.