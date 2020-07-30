Лангле забил за «Барселону» 1-й гол в ЛЧ. В борьбе за мяч он толкал игрока «Наполи»

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0, первый тайм).

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В ходе борьбы за мяч Лангле активно подталкивал руками полузащитника «Наполи» Диего Демме. Однако главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр после консультаций с видеоассистентом нарушения не зафиксировал.

Этот мяч стал для 25-летнего игрока первым в составе каталонцев в ЛЧ. Ранее француз забивал в этом турнире, выступая в составе «Севильи», в ворота «Спартака» в ноябре 2017 года.

Подробнее со статистикой Лангле можно ознакомиться здесь.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport Voetbal

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