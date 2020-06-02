Почеттино – в шорт-листе на пост тренера «Ювентуса» и «Интера» (The Telegraph)

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться к работе.

48-летний специалист интересен «Ювентусу» и «Интеру». Почеттино входит в шорт-листы этих клубов, сообщает The Telegraph.

Включение в шорт-лист означает, что какой-то из этих клубов может обратиться к аргентинцу, если уволит главного тренера в конце сезона.

«Ювентус» возглавляет Маурицио Сарри, «Интер» тренирует Антонио Конте.

Почеттино в ноябре прошлого года покинул «Тоттенхэм», с которым доходил до финала Лиги чемпионов.

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