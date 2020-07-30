Серхио Рамос: «Реал» обязан выигрывать все. Расстроены вылетом из ЛЧ»

Капитан и защитник «Реала» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в 1/8 финала дважды проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

«Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Есть горький привкус, потому что мы «Реал» и обязаны выигрывать все.

Нужно отдать должное победе в Ла Лиге – она была исключительной. И в Суперкубке тоже. Но мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели большего.

Пора отдохнуть, чтобы вернуться в следующем сезоне. Эти эмблема и история всегда заслуживают самого лучшего. В победах, в поражениях, всегда: Hala Madrid.

Спасибо за вашу безусловную поддержку даже на расстоянии», – написал Рамос в твиттере.

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