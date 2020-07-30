Роналду – лучший игрок матча «Юве» – Лион», Уокер – встречи «Сити» – «Реал»

УЕФА назвал лучших игроков вчерашних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард признан лучшим игроком встречи с «Лионом» (2:1). Португалец забил оба гола своей команды.

В матче «Манчестер Сити» – (2:1) лучшим был назван защитник горожан .

В 1/4 финала сыграет с «Лионом».

Роналду вылетел так рано из ЛЧ впервые за 10 лет, хотя очень старался – в плей-офф за «Юве» забивает только он

Три героя «Лиона» в матче с «Юве» – среди них защитник, которого фанаты гнали осенью