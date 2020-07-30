Гаттузо о матче с «Барсой»: «Наполи» предстоит взойти на Эверест»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (первый матч – 1:1).
«Мы прекрасно понимаем, насколько хороша «Барселона». Нам нужно провести грандиозное выступление, если мы хотим добиться нужного результата.
У меня есть четкое представление о том, какой футбол я хочу видеть. Я добился успеха как футболист, играя в стиле, отличном от того, какой я хочу видеть сейчас.
Когда привыкаешь к победам, тебе хочется продолжать в том же духе. Нам предстоит взойти на Эверест сегодня. У «Барселоны» фантастические молодые игроки, за которыми приятно наблюдать.
Подобные матчи важны для молодых игроков «Наполи». Мы не должны бояться. Мы должны выйти на поле и встретиться с «Барсой», – сказа Гаттузо.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.