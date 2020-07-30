Гаттузо о матче с «Барсой»: «Наполи» предстоит взойти на Эверест»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (первый матч – 1:1).

«Мы прекрасно понимаем, насколько хороша . Нам нужно провести грандиозное выступление, если мы хотим добиться нужного результата.

У меня есть четкое представление о том, какой футбол я хочу видеть. Я добился успеха как футболист, играя в стиле, отличном от того, какой я хочу видеть сейчас.

Когда привыкаешь к победам, тебе хочется продолжать в том же духе. Нам предстоит взойти на Эверест сегодня. У «Барселоны» фантастические молодые игроки, за которыми приятно наблюдать.

Подобные матчи важны для молодых игроков . Мы не должны бояться. Мы должны выйти на поле и встретиться с «Барсой», – сказа Гаттузо.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.