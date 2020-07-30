Роналду забивает в плей-офф ЛЧ 14 сезонов подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1, перерыв).
35-летний португалец впервые забил в плей-офф турнира в этом сезоне.
Роналду забивал в плей-офф Лиги чемпионов в каждом из 14 последних сезонов. Серия началась, когда он еще выступал за «Манчестер Юнайтед».
Стоит отметить, что из 129 голов в Лиге чемпионов 66 забито в плей-офф.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Напомним, первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Лиона».