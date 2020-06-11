Геркус о 20 млн евро за Миранчука: «Никто столько платить не станет. Если он и уедет, то уже на флажке, в октябре»

Бывший президент оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в другой клуб.

— Как полагаете, в ближайшие месяцы переберется в Европу?

— По моей информации, какие-то усилия в этом направлении предпринимаются, но у меня нет уверенности, что они увенчаются успехом.

Будем откровенны: повышенного интереса у зарубежных клубов на данный момент к Алексею нет, так что организовать переход будет очень сложно. Сейчас в Европе рынок припавший, сделок мало. Из тех, что случились, многие готовились еще до пандемии. В общем, если Миранчук и уедет, то уже на флажке, в октябре.

Если Кузяев уедет — «Зенит» спокойно найдет ему замену. Например, в лице Алексея Миранчука.

— Думаете, его переезд в Питер — это реально?

— Почему нет? История Кокорина, который внезапно оказался в «Спартаке», лишний раз говорит о том, что в нашем футболе реально все. А к Миранчуку еще в прошлом году пытался подобраться. Он и сейчас может предложить за игрока хорошие деньги — если, конечно, тот не уедет за границу.

— «Хорошие» — это сколько? Кикнадзе твердит, что «Локомотив» не продаст Алексея меньше чем за 20 миллионов евро.

— Не хочу подыгрывать, но раз уж вы перевели беседу в эту плоскость... Смотрите, контракт у Алексея заканчивается 1 июля 2021-го. Последний тур в — 16 мая. Ну и за что просить 20 миллионов? Откуда такие цифры? Сейчас никто столько платить не станет.

Клуб, мечтающий приобрести Миранчука, может подождать до 1 января и потом спокойно подписать с ним контракт. Который вступит в силу спустя полгода. При таком раскладе «Локомотив» вообще ничего не получит.

Но есть и другой вариант. Придут 2 января в офис «Локомотива» люди и скажут: «Мы договорились с Миранчуком. С лета он наш. Но если прямо сейчас отдадите — заплатим миллиона два». Вот и весь разговор, – сказал Геркус.