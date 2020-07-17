Хенесс об отмене бана «Ман Сити»: «Это пощечина УЕФА»

Теги Манчестер Сити Ули Хенесс Лига чемпионов УЕФА УЕФА CAS финансовый фэйр-плей Футбол

Зампредседателя исполнительного совета «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отмену запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Когда я читаю мотивировку CAS о смягчении наказания, я задаю себе вопрос: «О чем это вообще?» Мотивировка УЕФА, по сути, была просто слабой. В принципе CAS увидел то же самое, но не привел значимых доказательств нарушений «Ман Сити».

Если судьи CAS пришли к выводу, что УЕФА отработал плохо, то не нужно удивляться итоговому результату. Вердикт CAS – это явная пощечина УЕФА», – сказал Хенесс.

Директор «Ман Сити», возможно, солгал на слушании в CAS. Клуб назвал обвинения «циничной попыткой повторного разбирательства»

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